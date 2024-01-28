Громкий скандал в ООН: ряд западных стран приостановил финансирование агентства по делам палестинских беженцев

В ООН разгорелся скандал. Целый ряд западных стран, в том числе Великобритания, США, Австралия и Германия приостановили финансирование агентства всемирной организации по делам палестинских беженцев. Причиной стало обвинение Израиля в возможной причастности сотрудников к нападению ХАМАС 7 октября. По словам представителей офиса премьер-министра, установлено, что некоторые участники нападения получали зарплату в организации.



Генсек ООН заявил, что его офис уже принимает срочные меры. И отметил, что из 12 причастных к этому инциденту 1 человек погиб, 9 были идентифицированы и уволены. Также, по словам Гутерриша, в ООН проведут дальнейшее тщательное расследование из-за выдвинутых обвинений.