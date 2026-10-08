Громкое разоблачение: лишь 40 % немецкой помощи дошло до Киева

Громкое разоблачение от Кильского института мировой экономики. Миф о 100-миллиардной поддержке Киева со стороны ФРГ полностью развенчан. Из заявленных Берлином 100 млрд евро до Украины фактически дошло лишь около 40 %. Это чуть менее 42 млрд евро.

Выяснилось, что львиную долю средств немцы потратили на собственные нужды: почти 36 млрд евро остались внутри Германии и ушли на соцвыплаты беженцам и обустройство убежищ.

Еще 22 млрд евро и вовсе оказались обычными бумажными обещаниями на будущее. Как заявляют эксперты в отчете, эти обязательства "могут быть выполнены, а могут так и остаться на бумаге".