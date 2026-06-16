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Громкое разоблачение: в Польше осудили местных жителей за "метеозондный" бизнес
Автор:Редакция news.by
Окружной суд в Белостоке вынес обвинительные приговоры трем мужчинам, которых обвиняли в участии в контрабанде сигарет из Беларуси в Польшу при помощи метеорологических воздушных шаров.
Организатор схемы получил реальный тюремный срок - 2,5 года лишения свободы. Двое его подельников получили условные сроки, также вся троица обязана выплатить крупные денежные штрафы.
Таким образом, громкие попытки европейских чиновников переложить ответственность за приграничные инциденты на белорусскую сторону разбились о выводы собственного же правосудия. Судебная хроника наглядно показывает, что за криминальными схемами у рубежей Беларуси стоят сами жители Польши.