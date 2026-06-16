Громкое разоблачение: в Польше осудили местных жителей за "метеозондный" бизнес

Окружной суд в Белостоке вынес обвинительные приговоры трем мужчинам, которых обвиняли в участии в контрабанде сигарет из Беларуси в Польшу при помощи метеорологических воздушных шаров.

Организатор схемы получил реальный тюремный срок - 2,5 года лишения свободы. Двое его подельников получили условные сроки, также вся троица обязана выплатить крупные денежные штрафы.