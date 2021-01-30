Громкое разоблачение. Дворец Путина оказался вовсе не путинским

В фильме ФБК на воротах якобы изображен герб России. Но если присмотреться, это герб Черногории. Оба довольно похожи: и там, и там двуглавые орлы. Одним словом, компьютерная графика, вот и все. На что только не готовы противники власти ради смачного фейка и кликабельного заголовка. Мы в Беларуси с этим уже знакомы. И здравомыслящее большинство на фейки уже не ведется.