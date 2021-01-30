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Громкое разоблачение. Дворец Путина оказался вовсе не путинским
Внутрь "дворца" сумели попасть журналисты
Кадры комнат дворца, стало быть, попросту нарисованы. Даже с гербом запутались
В фильме ФБК на воротах якобы изображен герб России. Но если присмотреться, это герб Черногории. Оба довольно похожи: и там, и там двуглавые орлы. Одним словом, компьютерная графика, вот и все. На что только не готовы противники власти ради смачного фейка и кликабельного заголовка. Мы в Беларуси с этим уже знакомы. И здравомыслящее большинство на фейки уже не ведется.
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