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Громкое разоблачение. Дворец Путина оказался вовсе не путинским

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Внутрь "дворца" сумели попасть журналисты

Кадры комнат дворца, стало быть, попросту нарисованы. Даже с гербом запутались

В фильме ФБК на воротах якобы изображен герб России. Но если присмотреться, это герб Черногории. Оба довольно похожи: и там, и там двуглавые орлы. Одним словом, компьютерная графика, вот и все. На что только не готовы противники власти ради смачного фейка и кликабельного заголовка. Мы в Беларуси с этим уже знакомы. И здравомыслящее большинство на фейки уже не ведется.

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