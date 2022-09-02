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Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС. Об этом сообщают РИА Новости.
"Во вторник я собираюсь проинформировать Совет Безопасности ООН о наших выводах и произошедшем", - сказал Гросси журналистам в Вене.
Фото:Gettyimages.ru
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