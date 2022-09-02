ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС

Гросси заявил, что 6 сентября расскажет СБ ООН об итогах поездки на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во вторник проинформирует Совбез ООН о поездке на Запорожскую АЭС. Об этом сообщают РИА Новости.

"Во вторник я собираюсь проинформировать Совет Безопасности ООН о наших выводах и произошедшем", - сказал Гросси журналистам в Вене.

Фото:Gettyimages.ru

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все