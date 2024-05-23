ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Грозы, град и сильный ветер - по Италии ударил шторм

По северу Италии ударил шторм. Его сопровождают грозы, град и сильный ветер. Из кусочков льда образовались настоящие сугробы. В некоторых городах парализовано движение транспорта. Фермеры уже говорят о серьезном ущербе урожаю.

Синоптики предупреждают - тяжелые погодные условия на территории Италии сохранятся до конца мая.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все