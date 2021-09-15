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Грозы и сильные осадки обрушились на Францию

Грозы и сильные осадки обрушились на Францию - во власти стихии ряд городов на юге страны. Сообщается о разрушениях в результате подтоплений и шквалистого ветра. Ливни сопровождались градом и порывистым ветром. Уровень воды местами достигает одного метра.

В департаменте Гор затоплена часть автотрасс, а в ряде коммун пришлось даже остановить движение поездов.

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