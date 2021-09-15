Грозы и сильные осадки обрушились на Францию - во власти стихии ряд городов на юге страны. Сообщается о разрушениях в результате подтоплений и шквалистого ветра. Ливни сопровождались градом и порывистым ветром. Уровень воды местами достигает одного метра.