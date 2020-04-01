Группа американских и британских ученых разработала анализ, который выявляет больше 50 видов рака

Группа американских и британских ученых разработала анализ крови, который может выявить больше полусотни разных видов рака с точностью в 99 %. В каком конкретно органе развивается опухоль, тест определил в 96 % случаев. Тестирования уже начали использовать на пациентах. Эксперты заявляют, что предварительные результаты обнадеживающие.