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Группа американских и британских ученых разработала анализ, который выявляет больше 50 видов рака
Группа американских и британских ученых разработала анализ крови, который может выявить больше полусотни разных видов рака с точностью в 99 %. В каком конкретно органе развивается опухоль, тест определил в 96 % случаев. Тестирования уже начали использовать на пациентах. Эксперты заявляют, что предварительные результаты обнадеживающие.
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