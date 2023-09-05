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Группа молодых нацистов устроила шествие в штате Флорида
"Зиг хайль" как "Слава Украине": американские фашисты поддержали братьев своих меньших - украинцев. Группа молодых людей в масках и с нацистской символикой устроила шествие в штате Флорида в поддержку близкого им по духу и идеологии бандеровского режима. На вопрос: "За кого вы будете голосовать на предстоящих президентских выборах?" лидер нацистской группировки ответил: за Байдена! Молодчики подхватили: "Во славу Украины!"
С начала так называемого контрнаступа ВСУ потеряли уже более 66 тысяч солдат и 7 600 единиц боевой техники. Это данные российского Минобороны. Официальный Киев подобную информацию замалчивает.
Один из танков Challenger 2, которые были переданы ВСУ, уничтожен. Лондон переправил Киеву 14 таких машин, и до последнего времени данные танки на фронте не светились. Есть и еще один своеобразный рекорд. Это первая боевая потеря танка за всю его историю. Еще один Challenger 2 был подбит в Ираке, правда, пострадал от дружеского огня.
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