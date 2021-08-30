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Группа польских активистов попыталась сломать забор на границе с Беларусью
Факт
Польские пограничники задержали 13 человек - те пытались сломать технические заграждения на границе с Беларусью. Практически все - граждане Польши, один - гражданин Нидерландов. Всем им будут предъявлены обвинения.
Среди задержанных - активист фонда "Открытый диалог" Бартош Крамек.
Глава фонда - его жена Людмила Козловская - гражданка Украины. Ее депортировали из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности фонда занялось Агентство внутренней безопасности Польши. Ранее Польша приступила к строительству дополнительного забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра на границе с Беларусью. Так Варшава реагирует на рост числа нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз.
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