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Группа Queen заключила рекордную на музыкальном рынке сделку

Группа Queen продала весь свой музыкальный каталог более чем за 1 млрд долларов, а вместе с ним и все права на производство любых товаров с атрибутикой. Для музыкального рынка это рекордная сумма сделки.

Единственное, что музыканты оставили за собой, это доходы от гастрольной деятельности.

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