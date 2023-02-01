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Группа украинцев избила поляка
Польское гостеприимство не оценили. В интернете распространяется ролик, где группа украинцев избивает поляка на вокзале в городе Зелена-Гура. За кадром драку комментируют две украинки. Мотивом нападения назвали хулиганство.
Публикация собирает тысячи комментариев недовольных поляков, получивших очередной удар по своему национальному самолюбию. Напомним, из всех западных стран наибольшее количество беженцев из Украины - 1,5 млнчеловек -приняла именно Польша.
А пока заграничные беглецы куралесят, всамой Украине на службу в армию пыталась призвать слепого. Ранее уже была попытка мобилизовать инвалида с обеими ампутированными руками, но на этот раз военкомы превзошли самих себя.
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