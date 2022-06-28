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Группировка хакеров Killnet атакует литовские правительственные сайты
Продолжается атака группировки хакеров Killnet на литовские правительственные сайты. Национальный интернет-сегмент был некоторое время отрезан от внешнего мира. Сайты либо недоступны, либо работают с перебоями. Перестала функционировать база литовских налогоплательщиков. По некоторым сведениям, она существует только онлайн и восстановить ее будет непросто.
Хакеры заявляют, что их атака это ответ на блокаду Калининградской области. Вводя ограничения, Вильнюс фактически объявил России войну.
Тем временем Евросоюз уже меняет регламент, чтобы вывести из-под санкций транзит в эксклав. Литва, однако, категорически отказывается смягчить свою позицию и обещает блокаду ужесточить.
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