Группировка хакеров Killnet атакует литовские правительственные сайты

Продолжается атака группировки хакеров Killnet на литовские правительственные сайты. Национальный интернет-сегмент был некоторое время отрезан от внешнего мира. Сайты либо недоступны, либо работают с перебоями. Перестала функционировать база литовских налогоплательщиков. По некоторым сведениям, она существует только онлайн и восстановить ее будет непросто.