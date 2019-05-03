Группу американских подростков обвиняют в подготовке взрыва в школе

В полицию обратился представитель администрации учебного заведения в штате Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд. Несколько учеников рассказали ему о беседе трех старшеклассников насчет изготовления бомбы. После обысков у одного из тинейджеров был обнаружен экземпляр книги, которая содержит информацию, как самостоятельно собрать взрывчатку. Юношей задержали. Следствие продолжается.