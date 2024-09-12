"Грузинская мечта" под прицелом Запада. Что происходит в Грузии после сдувшегося митинга оппозиции?

Угрозы и шантаж - вполне ожидаемая реакция американского Госдепа на протесты проигравшей оппозиции в Грузии.

Глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что США и ЕС ведут консультации по вопросу о том, какой орган мог бы провести расследование по поводу предполагаемых нарушений на выборах в Грузии. И поставил под вопрос дальнейшие отношения с Тбилиси.

Мэтью Миллер, глава пресс-службы Госдепартамента США:

"В этом году мы последовательно призывали грузинское правительство отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс грузинского правительства не изменится".

В понедельник, 28 октября, многотысячная толпа противников правящей "Грузинской мечты" перекрыла центральный проспект Руставели в Тбилиси. Была и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая по Конституции обязана придерживаться политического нейтралитета.

В толпе мелькали флаги ЕС и Украины, были даже замечены люди в военной форме с украинскими шевронами.

Целью акции стало требование провести новые выборы под руководством западных наблюдателей.

Еще перед началом митинга лидеры оппозиции посетили группу западных дипломатов в отеле "Марриот", где получили соответствующие инструкции.