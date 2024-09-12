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"Грузинская мечта" под прицелом Запада. Что происходит в Грузии после сдувшегося митинга оппозиции?
Угрозы и шантаж - вполне ожидаемая реакция американского Госдепа на протесты проигравшей оппозиции в Грузии.
Глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что США и ЕС ведут консультации по вопросу о том, какой орган мог бы провести расследование по поводу предполагаемых нарушений на выборах в Грузии. И поставил под вопрос дальнейшие отношения с Тбилиси.
Мэтью Миллер, глава пресс-службы Госдепартамента США:
"В этом году мы последовательно призывали грузинское правительство отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс грузинского правительства не изменится".
В понедельник, 28 октября, многотысячная толпа противников правящей "Грузинской мечты" перекрыла центральный проспект Руставели в Тбилиси. Была и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая по Конституции обязана придерживаться политического нейтралитета.
В толпе мелькали флаги ЕС и Украины, были даже замечены люди в военной форме с украинскими шевронами.
Целью акции стало требование провести новые выборы под руководством западных наблюдателей.
Еще перед началом митинга лидеры оппозиции посетили группу западных дипломатов в отеле "Марриот", где получили соответствующие инструкции.
К слову, Виктора Орбана разгоряченная толпа освистала. Венгерский премьер тем не менее разумно заметил, что вместо бесполезных лекций от ЕС Грузии нужна поддержка на европейском пути. Пока же согласия достичь не удается: оппозиция отказалась занимать места в парламенте.
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