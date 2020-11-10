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Грузинская оппозиция не отступает

Переночевать у здания парламента участникам митинга не позволила полиция - за нарушение режима карантина некоторые протестующие получили по 600 долларов штрафа.

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