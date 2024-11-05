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Грузинские радикалы ищут сакральную жертву среди подростков

В Грузии не утихают протесты. По данным МВД, от 300 до 400 человек участвовали в столкновениях этой ночью, их разгоняли водометами. Задержано 34 человека, медпомощь понадобилась - 26.

Президент Зурабишвили накануне призвала школьников выйти на баррикады, и есть мнение, что именно среди подростков радикалы ищут сакральную жертву.

"Нам нужен труп, иначе люди больше не выйдут. Если не произойдет что-нибудь серьезное, люди больше не придут. Где видано, чтобы факелами и фейерверком свергали правительство. Где вы видели революцию, совершенную фейерверком".

Хаос на улице инициаторам цветной революции организовать пока не удается. Однако при поддержке Евросоюза оппозиция пытается оказать давление на чиновников.

К середине декабря, когда нынешний президент должна сдать полномочия преемнику, цветная революция должна достичь своего пика: Зурабишвили сдавать полномочия не намерена и объявила об этом официально.

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