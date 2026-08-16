Грузия прекратила поставки топлива в Абхазию под давлением оппозиции

Топливный кризис добрался до Абхазии. Грузия прекратила поставки топлива под давлением оппозиции. Та даже обвинила грузинский кабинет министров в нарушении нескольких законов и статей налогового кодекса страны.

Накануне министерство энергетики Абхазии сообщало, что в связи с логистическими трудностями и ситуацией на топливном рынке России правительство Абхазии пытается импортировать топливо "из альтернативных источников".

Проблемы же с поставками бензина из России начались еще в июне на фоне вражеских ударов по русским НПЗ.