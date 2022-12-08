Грузия не будет оказывать военную помощь Украине

Грузия не хочет быть стороной конфликта. Премьер-министр республики заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул - не единожды поступали просьбы об открытии второго фронта против России, однако власти Грузии на это не пойдут.

Напомним, ранее Временный поверенный в делах Украины в Грузии сообщал, что Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой передать технику военного или двойного назначения. Но эти обращения остались без внимания.