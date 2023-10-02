Грузия призвала США ответить за финансирование подготовки беспорядков в стране

Грузия призвала Вашингтон ответить за финансирование подготовки беспорядков в республике. Мэр Тбилиси сообщил, что есть множество фактов, связанных с участием американского Агентства международного развития в организации свержения действующей власти. По его словам, эти факты прямо доказывают враждебные действия США.