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Грузия призвала США ответить за финансирование подготовки беспорядков в стране

Грузия призвала Вашингтон ответить за финансирование подготовки беспорядков в республике. Мэр Тбилиси сообщил, что есть множество фактов, связанных с участием американского Агентства международного развития в организации свержения действующей власти. По его словам, эти факты прямо доказывают враждебные действия США.

Ранее Служба госбезопасности страны заявила, что группа заговорщиков планирует устроить госпереворот и насильственно сменить власть. Были задержаны трое граждан Сербии, которые проводили тренинги для подготовки революции. В них участвовали неправительственные организации и гражданские активисты.

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