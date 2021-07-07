Грузия восстала против европейских ценностей. Там разгорается противостояние между консерваторами и сторонниками ЛГБТ. Накануне в столице страны прошел масштабный митинг против движения секс-меньшинств. Противники ЛГБТ-сообщества прорвались к зданию парламента. Там они сняли с флагштока флаг ЕС и сожгли его. Далее ситуация накалялась: защитники традиционных семейных ценностей вступили в столкновения с правоохранителями. Начались задержания.