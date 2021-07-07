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Грузия восстала против европейских ценностей
Грузия восстала против европейских ценностей. Там разгорается противостояние между консерваторами и сторонниками ЛГБТ. Накануне в столице страны прошел масштабный митинг против движения секс-меньшинств. Противники ЛГБТ-сообщества прорвались к зданию парламента. Там они сняли с флагштока флаг ЕС и сожгли его. Далее ситуация накалялась: защитники традиционных семейных ценностей вступили в столкновения с правоохранителями. Начались задержания.
Было задержано более ста человек, в том числе четверых арестовали за нападение и нанесение телесных повреждений тележурналистам. Сейчас ситуация на улицах Тбилиси стабильная. Вместо сорванного флага Евросоюза на здании парламента появился новый. Его повесил лично спикер парламента Грузии.
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