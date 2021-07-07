ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Грузия восстала против европейских ценностей

Грузия восстала против европейских ценностей. Там разгорается противостояние между консерваторами и сторонниками ЛГБТ. Накануне в столице страны прошел масштабный митинг против движения секс-меньшинств. Противники ЛГБТ-сообщества прорвались к зданию парламента. Там они сняли с флагштока флаг ЕС и сожгли его. Далее ситуация накалялась: защитники традиционных семейных ценностей вступили в столкновения с правоохранителями. Начались задержания.

Было задержано более ста человек, в том числе четверых арестовали за нападение и нанесение телесных повреждений тележурналистам. Сейчас ситуация на улицах Тбилиси стабильная. Вместо сорванного флага Евросоюза на здании парламента появился новый. Его повесил лично спикер парламента Грузии.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все