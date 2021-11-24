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Грузооборот Клайпедского порта снизился на четыре с лишним процента
Грузооборот Клайпедского порта снизился. Статистику приводит Администрация. В сравнении с январем-октябрем прошлого года грузооборот сократился на четыре с лишним процента и составляет теперь лишь 37 с половиной миллионов тонн. При этом перевозки насыпных грузов уменьшились на 5 процентов, а жидких - на целых 25. Дирекция винит во всем пандемию, но, очевидно, есть у кризиса и политический окрас - доля белорусского экспорта в литовском транзите до недавних пор была очень значительной.
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