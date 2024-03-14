Грузовик повис над обрывом и упал - водитель едва успел выпрыгнуть

Это ДТП больше напоминает драматическую кульминацию из фильма "Трансформеры". Грузовик, кстати, по внешним признакам схожий с Оптимус Праймом, повис над обрывом. Люди пытаются его вытащить, им почти это удается, но вдруг порвавшийся трос все перечеркивает. Машина скатывается в обрыв. Водитель едва успевает выпрыгнуть из кабины, а далее эпичная сцена падения, которой могут позавидовать даже лучшие режиссеры и операторы Голливуда.