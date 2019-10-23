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Грузовик с 39 телами нашли в Британии

Жуткая находка на Tуманном Альбионе. 39 тел нашли в грузовике в английском графстве Эссекс. Среди них один подросток. Автомобиль был припаркован у индустриального парка. Вероятно, машину пригнали из Болгарии в Ирландию, а оттуда на пароме в Соединенное Королевство. Водитель автомобиля, 24-летний житель Северной Ирландии, арестован по подозрению в убийстве. Сейчас опознают погибших. Ведется расследование.

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