Грузовик с трупами: суровая реальность мигрантов в США

Грузовик с 46 телами мигрантов обнаружили в Техасе. Беженцы пытались незаконно пересечь границу США, поэтому решили использовать в качестве транспортировки фуру. В машине не было воды и системы кондиционирования. Предварительно, люди погибли от теплового удара. Выжили 12 взрослых и четверо детей. Все они сейчас госпитализированы. Правительство штата обвиняет в причастности к смерти мигрантов Байдена. Губернатор Техаса заявил, что трагедия: "результат его смертоносной политики открытых границ".