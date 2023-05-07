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Грузовик снес несколько автомобилей, стоявших в очереди на заправку в Турции, есть погибшие
Не менее 12 человек погибли в турецкой провинции Хатай в результате массового ДТП. Грузовик снес несколько автомобилей, стоявших в очереди на заправку. В результате наезда стали взрываться бензобаки, возник сильный пожар. Всего в аварии столкнулись 12 машин. В результате погибли люди, еще 31 человек ранен. На месте работают экстренные службы.
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