Грузовое противостояние дальнобойщиков: в ответ на блокировку дороги украинский водитель наехал на польского

Польско-украинская война дальнобойщиков заходит на новый круг. Водитель из Украины наехал на польского в ответ на блокировку дороги. Чтобы не усугублять ситуацию на границе, власти направили к месту ЧП полицейскую переговорную группу, заявил польский политик Рафал Меклер.

Сейчас между Украиной и Польшей стоят свыше трех тысяч машин. И хотя поляки обещали пропускать нужные ВСУ грузы, часть из них оказалась заблокирована. Ответной мерой украинцев стало начало протестов в Пшемысле. Это вызвало огромные пробки.