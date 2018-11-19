Грузовой корабль "Прогресс" совершил стыковку с МКС

Вчера вечером он доставил экипажу две с половиной тонны различных грузов. Это топливо, воздух, оборудование для поддержания Международной космической станции в рабочем состоянии, а также посылки для космонавтов. Изначально аппарат должен был стартовать 30 октября, но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября запуск был перенесен.