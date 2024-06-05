Грязная сторона города любви - расскажем о самых опасных районах Парижа, куда даже местные боятся заходить

В каждой стране есть свои порядки и правила. Иногда их диктует вовсе не государство. Так появляются обшарпанные подъезды, мусор на улицах, много попрошаек и нищих. Такой Париж вам не покажут в глянцевых рекламных журналах.

"Белые отсюда давно бежали", - так говорят про Барбес (один из самых опасных районов французской столицы). 18-й округ города любви далек от романтики и гуманизма. Возле метро можно натолкнуться на торговцев краденым и попрошаек. Первые беженцы из Северной Африки появились здесь еще в 1990-х. Это, конечно, не фавелы, но и здесь может прилететь знатно.

Тут никому дотебя нет никакого дела. А местные зачастую дерутся друг сдругом из-за какой-то ерунды. В такие моменты особенно стремно, ведь свою агрессию они могут выплеснуть ина тебя, аты совершенно беспомощен. Этот район,словно пороховая бочка, любая искра способна вызвать всплеск ненависти. Кайо Энрике, житель Парижа

Здесь живут в основном безработные выходцы из Алжира, Туниса, Марокко и других стран. Переселенцы сбиваются вкоммуны поэтнической принадлежности. И часто воюют между собой из-за дележа территории.

Многие живут на улицах или в подземных переходах. Засилье бедности, наркотиков и, разумеется, криминала. Сюда нельзя не то что туристам, парижане и сами стараются не знать, ну, или не замечать эту часть французской столицы.





Из-за наплыва мигрантов, местные власти рекомендуют туристам "избегать мест, расположенных рядом со станциями метро". Взять, например, Порт-де-ла-Шапель. Местные его называют "Коллен дю Крек" (угол для кайфа).

Этот же район разместился в топе у нелегалов - под мостами квартируются тысячи мигрантов. Еще одна станция метро, где бывать опасно, - "Сталинград". Там, кстати, был крупнейший лагерь беженцев во всем Париже.





В целом Париж - рекордсмен по районам не для всех. "Арабские кварталы", Северный вокзал, Восточный вокзал, 11-й и 20-й округа - это места, в которых посторонним точно делать нечего.