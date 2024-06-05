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Грязная сторона города любви - расскажем о самых опасных районах Парижа, куда даже местные боятся заходить
В каждой стране есть свои порядки и правила. Иногда их диктует вовсе не государство. Так появляются обшарпанные подъезды, мусор на улицах, много попрошаек и нищих. Такой Париж вам не покажут в глянцевых рекламных журналах.
"Белые отсюда давно бежали", - так говорят про Барбес (один из самых опасных районов французской столицы). 18-й округ города любви далек от романтики и гуманизма. Возле метро можно натолкнуться на торговцев краденым и попрошаек. Первые беженцы из Северной Африки появились здесь еще в 1990-х. Это, конечно, не фавелы, но и здесь может прилететь знатно.
Тут никому дотебя нет никакого дела. А местные зачастую дерутся друг сдругом из-за какой-то ерунды. В такие моменты особенно стремно, ведь свою агрессию они могут выплеснуть ина тебя, аты совершенно беспомощен. Этот район,словно пороховая бочка, любая искра способна вызвать всплеск ненависти.
Здесь живут в основном безработные выходцы из Алжира, Туниса, Марокко и других стран. Переселенцы сбиваются вкоммуны поэтнической принадлежности. И часто воюют между собой из-за дележа территории.
Многие живут на улицах или в подземных переходах. Засилье бедности, наркотиков и, разумеется, криминала. Сюда нельзя не то что туристам, парижане и сами стараются не знать, ну, или не замечать эту часть французской столицы.
Из-за наплыва мигрантов, местные власти рекомендуют туристам "избегать мест, расположенных рядом со станциями метро". Взять, например, Порт-де-ла-Шапель. Местные его называют "Коллен дю Крек" (угол для кайфа).
Этот же район разместился в топе у нелегалов - под мостами квартируются тысячи мигрантов. Еще одна станция метро, где бывать опасно, - "Сталинград". Там, кстати, был крупнейший лагерь беженцев во всем Париже.
В целом Париж - рекордсмен по районам не для всех. "Арабские кварталы", Северный вокзал, Восточный вокзал, 11-й и 20-й округа - это места, в которых посторонним точно делать нечего.
Что скрывается за парадным фасадом крупных городов мира. Почему известные мегаполисы превращаются в наркопритоны и криминальные гетто. Где пишет законы улица, и куда боятся зайти даже местные жители. О грязной стороне "свободы" - от Парижа до Детройта - смотрите в "Понятной политике".
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