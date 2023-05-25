3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Губернатор Флориды объявил о намерении участвовать в президентских выборах США
США погружаются в предвыборную гонку. И по всей видимости это будет тот еще цирк и пиар. О намерении участвовать в выборах объявил губернатор Флориды. 44-летний Рон Десантис баллотируется от Республиканской партии. За выдвижение на пост он будет бороться с 45-м президентом США.
К слову, сам Трамп уже поздравил однопартийца с подачей заявки в избирком и сразу отметил в своей соцсети: "Надеюсь, он получит полный набор впечатлений от нападок марксистов, коммунистов и радикальных левых фанатиков нашей страны, без которых он никогда не узнает, какую работу он выполняет".
Эфир Десантиса в "Твиттере" прошел на фоне технических сбоев
Запуск президентской кампании Десантиса в "Твиттере" оказался, мягко говоря, не самым успешным. Прямой эфир прошел на фоне серьезных технических неполадок из-за наплыва желающих присоединиться к онлайн-мероприятию. Из 600 тысяч записавшихся подключиться смогли только 160 тысяч, а послушать всего 70 тысяч.
Технические сбои спровоцировали насмешки среди пользователей соцсетей и не только. Главный юморист тоже подтянулся. Байден в разгар сбоя опубликовал ссылку на сбор средств для своего штаба, подписав: "Эта ссылка работает". Дональд Трамп при этом тоже не остался в стороне и заявил, что "катастрофой" станет вся кампания соперника.
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации новых государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
90 % молодых людей убеждены, что государству нужно развивать зеленую экономику
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все