Губернатор Флориды объявил о намерении участвовать в президентских выборах США

США погружаются в предвыборную гонку. И по всей видимости это будет тот еще цирк и пиар. О намерении участвовать в выборах объявил губернатор Флориды. 44-летний Рон Десантис баллотируется от Республиканской партии. За выдвижение на пост он будет бороться с 45-м президентом США.



К слову, сам Трамп уже поздравил однопартийца с подачей заявки в избирком и сразу отметил в своей соцсети: "Надеюсь, он получит полный набор впечатлений от нападок марксистов, коммунистов и радикальных левых фанатиков нашей страны, без которых он никогда не узнает, какую работу он выполняет".