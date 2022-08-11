Губернатор Техаса пачками отправляет нелегалов в Нью-Йорк

Междоусобная гибридная война в США. Грег Эбботт, губернатор Техаса - самого близкого к границе с Мексикой штата, пачками отправляет нелегалов в Нью-Йорк. Такие меры вызваны резким ростом незаконной миграции при Джо Байдене. Глава Техаса устал от лицемерных заявлений демократов и решил дать возможность политическим оппонентам республиканцев прочувствовать часть проблем, которые испытывает его штат от неумелых действий Белого дома.



Эбботт заявил, что Нью-Йорк, как и Вашингтон, - это идеальное место для мигрантов, и выразил надежду, что демократы сдержат свое обещание принять всех мигрантов с распростертыми объятиями. К слову, радушная улыбка губернатора Нью-Йорка уже превратилась в оскал. Тот техасские меры раскритиковал, назвал их "попросту невообразимыми".



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