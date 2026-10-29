Гуманитарная миссия в Алешках согласована при посредничестве Мелании Трамп

В городе Алешки Херсонской области продолжает действовать режим прекращения огня, в рамках которого проходит большая гуманитарная миссия. Договоренность между российской и украинской сторонами о ее проведении достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Подготовка велась с мая.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России:

"Пока согласован один участок, пока вся инициатива Мелании Трамп касалась Алешек. Операция началась 29 октября. Мы знаем, что уже вылетел борт из Москвы. Там будет достаточно сложная схема, как они будут добираться. Там ведется разминирование. Надеемся, что сегодня-завтра уже жители смогут получить гуманитарную помощь беспрепятственно и безопасно, желающие смогут покинуть этот населенный пункт. Подобные гуманитарные миссии, безусловно, важны. По крайней мере это какая-то координация действий, исходя из высших гуманитарных соображений".

Безопасность коридора обеспечивают саперы группировки "Днепр". По их словам, земля буквально усеяна неразорвавшимися снарядами, преимущественно западного производства. Режим тишины продлится до вечера 1 ноября.