Десятки судеб, долгие месяцы разлуки и один общий маршрут к семейному теплу: 27 ноября в Беларуси прошла очередная гуманитарная миссия по воссоединению семей.

Дети, пожилые люди и те, кто не мог добраться домой самостоятельно из-за болезней и обстоятельств, наконец-то возвращаются к родным.

На белорусской территории участников миссии сопровождали медики, были созданы необходимые комфортные условия. Беларусь делает все возможное, чтобы мир наконец наступил.

Артему 7 лет, с ним рядом бабушка. Так сложились обстоятельства, что они разлучились надолго, а теперь их дома очень ждет мама.

"Мы очень ждем встречи с его мамой. Это не передать, как сложно маме, но она справилась, мама ждет. Спасибо белорусской стороне за проживание. Благодарим за хороший прием. Родители и дети не должны разлучаться, а детям всегда нужно быть с мамой", - поделилась бабушка Артема.

9 несовершеннолетних, вместе с ними 4 взрослых, сегодня отправляются в Украину к своим мамам, папам, бабушкам. Кто-то на начало спецоперации был в гостях, в лагере. Белорусская сторона передала в дорогу угощение и знаменитую картошку - то, что и любят подростки.

Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины:

"У нас сегодня происходит возвращение украинских детей, которые находились на территории Российской Федерации. Я благодарю Республику Беларусь за содействие. В очередной раз мы делаем это через территорию Беларуси. Спасибо за все, что сделали для нас. Все было подготовлено на очень высоком уровне".

Сложно представить, каково это, когда детство измеряется не школьными переменами, а дорогой в неизвестность, когда родители стараются улыбаться детям, хотя сами не знают, что будет завтра. Война отняла их беззаботное детство.

Между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Ярыловичи со стороны Украины уже проведены таможенные и пограничные контроли, и сейчас люди отправятся на родину.

23 человека вернутся в Россию и 20 - в Украину. Измученные ожиданиями, переживаниями за ближнего, они еле сдерживают слезы.

Кто-то не видел сына, дочку, внуков 5, 7, а то и 12 лет. Родственники уже ждут кого-то дома в Украине, а того, кто едет в Россию, встречают в Беларуси.

Рут Хетерингтон, глава миссии Международного Красного Креста в Беларуси:

"Эта операция - одна из многих, которые мы проводим регулярно, чтобы помочь людям воссоединиться с родными, по какой бы стороне линии фронта они ни находились. С 2022 года в рамках программы мы оказали содействие более чем 2 тыс. человек".

Более 70 гуманитарных миссий, обменных процессов прошли на территории Беларуси с начала августа 2022-го. Только представьте, сколько искренних эмоций видел этот пункт пропуска.

В этом процессе Беларусь не просто организатор, а непосредственный участник. Страна всегда была и будет за мир - на этом не раз акцентировал глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы занимаем исключительно миролюбивую позицию. Все делают белорусы. И украинцы, и тот же Зеленский настаивают на том, что вот здесь происходили эти обмены. Мы взяли на себя эту ношу. Это не просто в мешках тела носить украинцев от нас в Украину, а россиян от них к нам, а потом в Москву отправлять. Это не просто, это делают только наши люди. Ни одна нога россиянина на территорию Украины не ступает - такое требование украинцев. Недавно в Алешках пленных обменяли. Все вы (иностранные издания - Прим. news.by) об этом писали и говорили об инициативе супруги Трампа. Все это было на территории Беларуси. И украинцы жестко поставили вопрос: мы примем людей, которые хотят в Украину уехать (около 300 человек), только с территории Беларуси. Поэтому вы не думайте, что мы вот в клинч вошли с украинцами и деремся с ними. Нет, мы имеем контакты с ними, об этом россияне знают, и россияне имеют контакты через определенных людей с руководством Украины. Мы все делаем для того, чтобы здесь был мир".

Что будет дальше? Многие едут без конкретного плана, но с одним желанием - обнять близкого человека.

Нельзя вернуть людям их дома, прожитые годы, привычный мир, спокойствие, но можно сделать кое-что другое - подарить надежду на лучшее будущее.