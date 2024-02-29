Гуманитарная катастрофа в секторе Газа привела к трагедии

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа привела к большой трагедии. Армия Израиля публикует кадры, на которых сотни жителей анклава окружают и, как утверждается, грабят грузовики с гуманитарной помощью.

В результате давки, в том числе под колесами грузовиков, погибли не менее сотни людей. Однако власти сектора Газа заявляют, что причина этих смертей не давка, а обстрел со стороны Израиля. Также некоторые израильские СМИ пишут, что ЦАХАЛ действительно открывал огонь.