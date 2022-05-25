Гуманитарная помощь выставляется на продажу в украинских магазинах

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пока Европа нехотя расстается с запасами еды на гуманитарные нужды жителям Незалежной, предприимчивые украинцы успели сделать на этом бизнес. К примеру, в Харькове польские консервы оказались на полках магазинов.