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Гуманитарная помощь выставляется на продажу в украинских магазинах

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пока Европа нехотя расстается с запасами еды на гуманитарные нужды жителям Незалежной, предприимчивые украинцы успели сделать на этом бизнес. К примеру, в Харькове польские консервы оказались на полках магазинов.

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