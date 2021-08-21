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Гуманитарная трагедия разворачивается в Афганистане
На этой неделе весь мир стал свидетелем душераздирающей гуманитарной катастрофы в Афганистане. Десятки тысяч людей после стыдливого вывода, даже бегства американских войск оказались брошены на произвол судьбы. Мужчины, женщины, старики и дети в страхе пытаются спастись от нашествия "Талибана". Многим пришлось бросить свои дома и работу, променять собственную постель и крышу над головой на циновки с гуманитарными палатками. Те, кто выбрал путь бегства через кабульский аэропорт, тоже много не выиграли. Американцы эвакуируют далеко не всех, не гнушаясь при разгонах применить оружие. Афганским женщинам ничего не остается, как передавать своих детей военным на другую сторону аэропорта, надеясь, что их вывезут из страны. Только невозможно представить, что чувствуют в этот момент матери и дети, и что дальше будет с этими детьми? Может ли ребенок быть счастлив в чужой стране без родителей?
Афганистан: напряжение нарастает
Талибы тем временем сообщают, что в стране появится новая политическая система управления, которая будет защищать интересы населения. Но на улицах страны нарастает напряжение.
Несмотря на ранее заявленные гарантии талибов о безопасности, они казнили очередного высокопоставленного командира Вооруженных сил Афганистана. Сожжены парк с аттракционами и футбольное поле в Шебергане. В провинции Газни талибы запретили музыку и работу женщин на радио. В Кабуле на витринах салонов красоты изображения лиц девушек замазаны краской. Некоторые вывески и вовсе сорваны с фасадов зданий.
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