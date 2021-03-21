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Гуманитарный кризис на границе США
Очередной гуманитарный кризис устроило на своей границе правительство США. Без какого-либо сопровождения в спецучреждениях по всей стране остаются 15 тысяч детей-нелегалов. Из них на границу с Мексикой приходится 5 тысяч. В регионе острая нехватка медикаментов и, что более важно, мест для размещения. Сейчас миграционная служба Штатов уже начала депортировать тех, кто попытался проникнуть на территорию страны нелегально.
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