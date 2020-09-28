Гуманитарный кризис угрожает Судану из-за мощных дождей

Масштабный гуманитарный кризис угрожает Судану из-за мощных непрекращающихся дождей. Из берегов вышел Нил, что привело к наводнениям. За последний месяц от них пострадали около 700 тысяч человек по всему Южному Судану. Жилья лишились сотни тысяч человек. ООН выделила на борьбу с последствиями 10 миллионов долларов, однако даже этого катастрофически мало.