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Гуманитарный кризис угрожает Судану из-за мощных дождей

Масштабный гуманитарный кризис угрожает Судану из-за мощных непрекращающихся дождей. Из берегов вышел Нил, что привело к наводнениям. За последний месяц от них пострадали около 700 тысяч человек по всему Южному Судану. Жилья лишились сотни тысяч человек. ООН выделила на борьбу с последствиями 10 миллионов долларов, однако даже этого катастрофически мало.

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