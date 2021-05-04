ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Гуманитарный кризис в Эфиопии - 5 тыс. детей живут без надзора

5 тысяч детей в Эфиопии живут без надзора родителей - тревогу бьет международная организация Save the Children. За шесть месяцев вооруженного конфликта тысячи семей разлучены, родители отправляли своих детей в более безопасные места. Многие из несовершеннолетних сегодня подвергаются физическому или сексуальному насилию. По сообщению организации, если мировое сообщество не примет мер, ситуация в Эфиопии разовьется до масштабов гуманитарной катастрофы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все