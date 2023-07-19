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ГУР Украины опровергло информацию о причастности разведки и ВСУ к пожару на полигоне в Крыму
Распространенная ранее информация о якобы причастности украинской разведки и ВСУ к пожару на полигоне в Крыму является фейком. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет БЕЛТА.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что ранее распространенное некоторыми СМИ "заявление" Кирилла Буданова о причастности разведки Украины и ВСУ к подрыву склада боеприпасов в Крыму является фейком. Аккаунт, в котором было размещено это заявление, является поддельным.
Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе, в результате чего был перекрыт участок трассы "Таврида". Власти планируют эвакуацию 2 тыс. человек из четырех расположенных рядом с полигоном сел.
Фото: pixabay.com
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