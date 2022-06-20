Густаво Петро победил на президентских выборах в Колумбии

Новый президент в Колумбии. Страну по итогам второго тура выборов впервые возглавит представитель левых сил. 62-летний социалист Густаво Петро - бывший сенатор и мэр Боготы. За него проголосовали 50 с половиной процентов избирателей. Политик уже пообещал восстановить дипломатические отношения с соседней Венесуэлой и провести в стране реформу полиции.