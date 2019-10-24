Густой смог в эти дни окутал Киев

Самые сложные условия складываются в Киеве в утренние часы: к загрязнению воздуха добавляется густой туман. Это вызывает на дорогах многокилометровые заторы и частые ДТП. Население опасается, что смог негативно отразится на здоровье. Власти объясняют, что причиной аномалии является теплый антициклонный характер погоды. В регионе нет осадков и полностью отсутствует ветер. В связи с этим замедляется циркуляция воздуха. Осложняет ситуацию сезонное cжигание листвы и высокая загруженность дорог транспортом.