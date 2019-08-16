Густой туман полностью заполнил салон самолета

Густой туман окутал самолет. Свидетелями необычного явления стали пассажиры рейса Джексонвилль - Нью-Йорк. Туман полчаса обволакивал салон, пока не заполнил его полностью. Пассажиры не на шутку перепугались, стюардессы не могли объяснить случившееся. Специалисты же уверяют: ошеломляющему зрелищу есть объяснение. В жаркий и влажный день пар часто выходит из вентиляции и образует дымку. Но такого густого тумана еще никто не видел.