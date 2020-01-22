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HBO снимет сатирический мультсериал о британской королевской семье

HBO снимет сатирический мультсериал о британской королевской семье

Персонажи будут говорить голосами настоящих звезд. Над проектом работает писатель и один из авторов "Гриффинов". Рассказ в сериале будет идти от лица принца Джорджа - сына принца Уильяма.

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