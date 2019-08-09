Huawei представил свою собственную операционную систему Harmony OS

Новинка может прийти на смену Android. По словам разработчиков, Harmony OS - легкая операционная система с мощными функциональными возможностями. Изначально ее будут использовать для работы умных часов и колонок, но через несколько лет запустят на смартфонах. Система будет поддерживать на телефонах все те же программы и приложения, предназначенные для других операционных систем.