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Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей из-за дефектов

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей. Причина - дефекты: от нестабильной работы двигателя до сбоя в системе предотвращения лобовых столкновений. Бесплатному устранению неполадок подлежат шесть моделей, среди них популярный внедорожник Kia Sorento.

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