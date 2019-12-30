Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей из-за дефектов

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей. Причина - дефекты: от нестабильной работы двигателя до сбоя в системе предотвращения лобовых столкновений. Бесплатному устранению неполадок подлежат шесть моделей, среди них популярный внедорожник Kia Sorento.