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И. Алиев: Азербайджан никогда не отказывался от переговоров, однако процесс не может быть односторонним

Горящий Нагорный Карабах. Мировое сообщество призывает конфликтующие стороны к компромиссу. "Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху, однако этот процесс не может быть односторонним", - об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент страны Ильхам Алиев.

Нагорный Карабах: ожесточенные бои по всей линии соприкосновения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентными по своему масштабу военные действия в Нагорном Карабахе. Сегодня конфликт обострился: бои ведутся по всей линии фронта. Минобороны Азербайджана сообщило, что заняты несколько ключевых пунктов в районе соприкосновения войск. Армянская сторона говорит о наступлении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе на северном и южном направлениях.


Сообщается о применении в районе Степанакерта ракетных систем залпового огня "Смерч"

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В городе есть значительные разрушения, в частности, разрушена местная ремонтная база. Среди пострадавших - мирные жители. А те, кому повезло не стать жертвами бомбовых атак, возвращаются к разрушенным домам. Противоборствующие стороны сообщают о значительных потерях живой силы и техники. Поскольку бои продолжаются, оценить урон пока невозможно.

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