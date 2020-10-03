И. Алиев: Азербайджан никогда не отказывался от переговоров, однако процесс не может быть односторонним

Горящий Нагорный Карабах. Мировое сообщество призывает конфликтующие стороны к компромиссу. "Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху, однако этот процесс не может быть односторонним", - об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент страны Ильхам Алиев.

Нагорный Карабах: ожесточенные бои по всей линии соприкосновения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентными по своему масштабу военные действия в Нагорном Карабахе. Сегодня конфликт обострился: бои ведутся по всей линии фронта. Минобороны Азербайджана сообщило, что заняты несколько ключевых пунктов в районе соприкосновения войск. Армянская сторона говорит о наступлении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе на северном и южном направлениях.



Сообщается о применении в районе Степанакерта ракетных систем залпового огня "Смерч"