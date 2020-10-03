3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
И. Алиев: Азербайджан никогда не отказывался от переговоров, однако процесс не может быть односторонним
Горящий Нагорный Карабах. Мировое сообщество призывает конфликтующие стороны к компромиссу. "Азербайджан никогда не отказывался от переговоров по Нагорному Карабаху, однако этот процесс не может быть односторонним", - об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент страны Ильхам Алиев.
Нагорный Карабах: ожесточенные бои по всей линии соприкосновения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентными по своему масштабу военные действия в Нагорном Карабахе. Сегодня конфликт обострился: бои ведутся по всей линии фронта. Минобороны Азербайджана сообщило, что заняты несколько ключевых пунктов в районе соприкосновения войск. Армянская сторона говорит о наступлении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе на северном и южном направлениях.
Сообщается о применении в районе Степанакерта ракетных систем залпового огня "Смерч"
В городе есть значительные разрушения, в частности, разрушена местная ремонтная база. Среди пострадавших - мирные жители. А те, кому повезло не стать жертвами бомбовых атак, возвращаются к разрушенным домам. Противоборствующие стороны сообщают о значительных потерях живой силы и техники. Поскольку бои продолжаются, оценить урон пока невозможно.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов