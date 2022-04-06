3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
И снова конфуз: Джо Байден назвал себя вице-президентом Барака Обамы
Джо Байден, который давно снял с себя всю ответственность за кризис, вновь стал героем популярного видео. В сети активно распространяются кадры очередной встречи американского лидера, на которую он пригласил Барака Обаму. После окончания приема в Белом доме гости начали подходить к экс-президенту, полностью проигнорировав действующего. Джо только руками развел. Примечательна встреча еще и высказыванием Байдена. Пользователи соцсетей расходятся во мнении - это была шутка или же очередная оговорка президента США.
Меня зовут Джо Байден, я вице-президент Барака Обамы и муж Джилл Байден.
До этого Байден назвал Мишель Обаму вице-президентом, Мариуполь Метрополем и почти уснул на церемонии спуска на воду атомной подлодки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов