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И снова конфуз: Джо Байден назвал себя вице-президентом Барака Обамы

Джо Байден, который давно снял с себя всю ответственность за кризис, вновь стал героем популярного видео. В сети активно распространяются кадры очередной встречи американского лидера, на которую он пригласил Барака Обаму. После окончания приема в Белом доме гости начали подходить к экс-президенту, полностью проигнорировав действующего. Джо только руками развел. Примечательна встреча еще и высказыванием Байдена. Пользователи соцсетей расходятся во мнении - это была шутка или же очередная оговорка президента США.

Меня зовут Джо Байден, я вице-президент Барака Обамы и муж Джилл Байден.

До этого Байден назвал Мишель Обаму вице-президентом, Мариуполь Метрополем и почти уснул на церемонии спуска на воду атомной подлодки.

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