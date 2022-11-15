И здесь не обошлось без "великой и могучей" - подозреваемую во взрыве в Стамбуле готовили американские военные

Подозреваемую в совершении теракта в Стамбуле готовили американские военные - об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на данные полиции. Изданию стало известно, что сирийка Ахлам аль-Башир, которая устроила взрыв на пешеходной улице Истикляль, прошла обучение под руководством американских военных в разведшколе Рабочей партии Курдистана в сирийском Кобани. Ее готовили как офицера специальной разведки. Подозреваемую задержали спустя десять часов после взрыва, в котором погибли 6 человек и пострадали более 80. Всего по делу проходит 50 человек, все они задержаны по подозрению в причастности к теракту. Глава МВД Турции ранее сообщил, что Анкара отказалась принимать соболезнование США в связи с терактом.