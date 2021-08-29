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"Ида" надвигается на Луизиану - скорость ветра на начальном этапе может превышать 225 км/ч
На южное побережье США надвигается опасный ураган."Ида" может стать одним из самых сильных в истории американской Луизианы. По прогнозам, скорость ветра на начальном этапе может превышать 225 километров в час, а в устье реки Миссисипи вероятен подъем воды более чем на 4 метра. И произойдет это спустя ровно 15 лет после жуткого наводнения в Новом Орлеане в результате нашествия урагана "Катрина".
В пятницу "Ида" прошлась по территории Кубы. Ущерб оказался незначительным. Пострадала часть плантаций, в ряде районов снесло крыши с домов. Всю силу стихия как будто припасла для США. Даже президент Байден лично призвал граждан быть осторожными и максимально подготовиться к природному удару.
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